Мера Ірпеня на "блокпості" зупинили діти, які збирали гроші на ЗСУ: миле відео

У Ірпені мера міста Олександра Маркушина на "блокпості" зупинили діти. Вони розповіли, що збирають гроші для Збройних сил України.

На ролику видно, що діти символічно перевіряли документи.

"Ірпінські діти щодня на передовій свого волонтерського фронту. Вони влаштовують імпровізовані "блокпости" та збирають кошти на ЗСУ", - написав Маркушин.

Також мер Ірпеня зазначив, що він переповнений гордістю за дітей. Адже вони, пройшовши евакуацію Ірпінським мостом, щоденно допомагають військовим на передовій.

Діти розповіли, що за день вони зібрали 2 тисячі гривень, а за тиждень - 8 тисяч. Усі гроші вони перераховують на допомогу захисникам України.