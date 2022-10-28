Во Львовской области откроют более 400 пунктов обогрева
Во Львовской области зимой планируют открыть более 400 пунктов обогрева. Они смогут одновременно принять 70 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.
По его словам, Львовская область готова к отопительному сезону на 100%. Однако регион готовится к критическим ситуациям на фоне ударов россиян по объектам критической инфраструктуры.
Во Львове и области готовят 400 пунктов обогрева, которые будут открыты в учреждениях социальной инфраструктуры. Они должны иметь укрытия, источники питания, доступ к интернету, продукты и воду, в случае необходимости, там будут оказывать медицинскую помощь.
После того, как пункты оборудуются, их проверит комиссия ГСЧС и местных властей.
Также до конца ноября Львовская область получит от партнеров около 40 палаток каркасного типа и 50 мобильных пунктов обогрева.
Напомним, ранее стало известно, что на освобожденных территориях Донецкой области обустроят пункты обогрева.
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