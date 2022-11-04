Сделано для людей: так выглядят пункты обогрева в Киеве (фото)

В Киеве свою работу приступают к коммунальным пунктам обогрева. На сегодняшний день определили места для 528 таких помещений.

В них можно согреться, выпить чай, подзарядить телефоны и получить необходимую помощь. Они также будут иметь автономные источники питания, а также специальные котельные.