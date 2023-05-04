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В Украине за 750 млн построят новый индустриальный парк: каким он будет (фото)

В Украине появится новый индустриальный парк (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

"Долина Стрый" - такое название присвоено проекту нового индустриального парка, который появится на территории сформированного еще в советское время промышленного района города Стрый во Львовской области. Стоимость проекта 750 млн грн., а новых рабочих мест появится около 700.

Что известно об инициативе, в материале Styler далее.

Проект очень грандиозный

По словам Валерия Кирилко, директора UParks, общая площадь землеотвода составляет 13,95 гектара. Несмотря на небольшое расстояние от основных районов и центра города, эта промышленная зона находится на окраине практически на западной границе города.

Через Стрый проходит много автомобильных магистралей, в том числе международных, что делает месторасположение парка очень выгодным.

Проект парка очень амбициозен (фото: facebook.com/vkirilko)

На территории парка планируется размещение таких предприятий как:

  • Производство пищевой продукции
  • Производство электрического оборудования
  • Производство машин и оборудования
  • Обработка древесины и изготовление изделий из древесины и корка
  • Производство готовых металлических изделий
  • Ремонт и монтаж машин и оборудования

Если кому интересно стать участником этого индустриального парка, можно писать на мейл indparksinua@gmail.com

Таким будет новый парк (фото: facebook.com/vkirilko)

Число таких парков в Украине растет

По информации пресс-службы Верховной рады, индустриальный парк создан по инициативе Стрыйского городского совета сроком на 30 лет.

Интересно, что количество таких парков растет каждый год. Так, "Долина Стрый" стал 62 индустриальным парком в Реестре индустриальных парков. Только в прошлом году в Реестр индустриальных парков было включено 9 парков.

Ведь приоритет на перерабатывающую промышленность - это одно из направлений деятельности для будущего Украины.

Ранее мы писали, что львовские архитекторы предлагают делать укрытия в виде домиков Хоббитов.

Также читайте, как выглядят первые остановки-укрытия в Харькове.

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