В Украине за 750 млн построят новый индустриальный парк: каким он будет (фото)

Проект очень грандиозный

По словам Валерия Кирилко, директора UParks, общая площадь землеотвода составляет 13,95 гектара. Несмотря на небольшое расстояние от основных районов и центра города, эта промышленная зона находится на окраине практически на западной границе города.

Через Стрый проходит много автомобильных магистралей, в том числе международных, что делает месторасположение парка очень выгодным.

Проект парка очень амбициозен (фото: facebook.com/vkirilko)

На территории парка планируется размещение таких предприятий как:

Производство пищевой продукции

Производство электрического оборудования

Производство машин и оборудования

Обработка древесины и изготовление изделий из древесины и корка

Производство готовых металлических изделий

Ремонт и монтаж машин и оборудования

Если кому интересно стать участником этого индустриального парка, можно писать на мейл indparksinua@gmail.com

Таким будет новый парк (фото: facebook.com/vkirilko)

Число таких парков в Украине растет

По информации пресс-службы Верховной рады, индустриальный парк создан по инициативе Стрыйского городского совета сроком на 30 лет.

Интересно, что количество таких парков растет каждый год. Так, "Долина Стрый" стал 62 индустриальным парком в Реестре индустриальных парков. Только в прошлом году в Реестр индустриальных парков было включено 9 парков.

Ведь приоритет на перерабатывающую промышленность - это одно из направлений деятельности для будущего Украины.