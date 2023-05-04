В Україні за 750 млн побудують новий індустріальний парк: яким він буде (фото)

"Долина Стрий" - таку назву присвоєно проекту нового індустріального парку, який з'явиться на території сформованого ще за радянських часів промислового району міста Стрий у Львівській області. Вартість проекту 750 млн грн, а нових робочих місць з'явиться близько 700.
Що відомо про ініціативу, в матеріалі Styler далі.
За словами Валерія Кирилка, директора UParks, загальна площа землевідведення становить 13,95 гектара. Попри невелику відстань від основних районів та центра міста, ця промислова зона знаходиться на околиці, практично на західному кордоні міста.
Через Стрий проходить багато автомобільних магістралей, в тому числі міжнародних, що робить місце розташування парку дуже вигідним.
Проект парку дуже амбітний (фото: facebook.com/vkirilko)
Якщо комусь цікаво стати учасником цього індустріального парку, можна писати на мейл indparksinua@gmail.com
Таким буде новий парк (фото: facebook.com/vkirilko)
За інформацією прес-служби Верховної ради, індустріальний парк створено за ініціативою Стрийської міської ради терміном на 30 років.
Цікаво, що кількість таких парків зростає щороку. Так, "Долина Стрий" став 62 індустріальним парком в Реєстрі індустріальних парків. Лише минулого року до Реєстру індустріальних парків було включено 9 парків.
Адже пріоритет на переробну промисловість - це один з напрямків діяльності для майбутнього України.
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