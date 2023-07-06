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В Украине на 20% подешевел популярный овощ: какая сейчас стоимость

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Четверг 06 июля 2023 11:10
В Украине на 20% подешевел популярный овощ: какая сейчас стоимость Цены на картофель упали (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине цены на картофель нового урожая упали. Сейчас он продается по 16-24 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

Об этом пишет EastFruit.

Почему снизилась цена

Аналитики говорят, что основной причиной понижения цен на картофель является так называемый сезонный фактор, когда объемы предложения данной продукции на рынке увеличиваются практически ежедневно.

При этом качество предлагаемой продукции часто невысокое, что оказывает давление на цены в этом сегменте.

По подсчетам экспертов, в начале июля 2022 года цена на картофель в Украине была в среднем на 38% ниже, чем сейчас. При этом аналитики не исключают, что тенденция снижения цены в этом сегменте может сохраниться и дальше, по мере увеличения предложения картофеля на рынке.

Какие цены

По данным сайта "Мінфін", по состоянию на 6 июля, средняя цена на молодой картофель в украинских супермаркетах составляет 33,73 грн/кг.

В супермаркете "Varus" килограмм молодого картофеля стоит 25,90 грн.

В Украине на 20% подешевел популярный овощ: какая сейчас стоимость (скриншот)

В "АТБ" такой картофель продают несколько дороже - 29,95 грн/кг.

В Украине на 20% подешевел популярный овощ: какая сейчас стоимость

(скриншот)

Дороже всего молодой картофель стоит в супермаркете "Novus". Сейчас его продают по 39,99 грн/кг.

В Украине на 20% подешевел популярный овощ: какая сейчас стоимость(скриншот)

Ранее мы сообщали, какую ошибку при варке картофеля совершают практически все люди.

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