Как почистить целую кастрюлю молодого картофеля за пару минут: простой лайфхак
Первый молодой картофель уже появился на рынках, в магазинах и даже на некоторых грядках. Такой картофель любят очень многие и стараются насытиться овощем во время сезона.
Как буквально за одну минуту почистить целую кастрюлю молодого картофеля, рассказала Уляна Антонюк на своей странице в Facebook.
Что вам понадобится
- Картофель - 1 кг
- Соль крупного помола - несколько столовых ложек
Как выглядит метод
Картофель среднего размера нужно помыть и сложить в металлическую кастрюлю или миску. Насыпать в картофель несколько ложек соли крупного помола - чем крупнее, тем лучше.
Далее накрываем кастрюлю плотно крышкой и начинаем интенсивно встряхивать. Проводите эту процедуру несколько минут.
После - промойте картофель под проточной водой очень тщательно, залейте чистой водой и ставьте на огонь. Теперь картофель почищен и его можно варить обычным способом.
Важный нюанс: молодой картофель должен быть свежим, упругим, желательно только с грядки. А соль - только крупного помола.
Есть и другие способы
Способ 1. Сложите молодой картофель в кастрюлю, залейте водой и накройте крышкой. Дайте постоять 15 минут, а потом хорошо потрясите кастрюлю. Воду слейте, промойте овощи под проточной водой - кожура должна сама отойти.
Способ 2. Залейте молодой картофель кипятком, а через минуту поставьте овощи под ледяную воду. Кожура быстро отойдет.
Секреты приготовления молодого картофеля от поваров
- Для варки выбирайте картофель одного размера. Если не получается, то крупные клубни перед варкой разрежьте на две или четыре части - так она сварится вся одновременно.
- Перед варкой заливайте картофель кипятком или горячей водой. Если залить холодной - картофель будет водянистым.
- Картофель чистить и варить нужно сразу, иначе он быстро потемнеет. Чтобы чистить было легче, можно на 5-10 минут замочить картофель в холодной воде.
- С молодого картофеля кожуру не срезают, как со старого, а соскребывают - она тонкая и мягкая. При очистке молодого картофеля стоит надеть перчатки - клубни могут испачкать руки.
- Чтобы молодой картофель сварился быстрее, добавьте в воду кусочек сливочного масла.
- Вода в кастрюле должна полностью покрывать картофель.
- Если вы варите мелкий картофель, то посолите его в начале варки - тогда клубни останутся целыми и не развалятся. Если хотите рассыпчатый картофель - солите в конце варки. Солит нужно из расчета 2 ч. ложки на 1 кг картофеля.
- Чтобы получить невероятный аромат, смешайте мелконарезанный укроп с измельченным чесноком и солью. А потом заправьте этой смесью картофель.
- Вкус молодого картофеля буде ярче, если подать к нему соленые огурцы или малосольную рыбу.
Кстати, ранее мы писали о том, чем можно отмыть руки после чистки молодого картофеля.
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