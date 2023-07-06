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В Україні на 20% подешевшав популярний овоч: яка зараз вартість

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Четвер 06 липня 2023 11:10
В Україні на 20% подешевшав популярний овоч: яка зараз вартість Ціна на картоплю впали (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні ціни на картоплю нового врожаю впали. Зараз її продають по 16-24 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це пише EastFruit.

Чому знизилась ціна

Аналітики кажуть, що основною причиною зниження цін на картоплю є так званий сезонний фактор, коли обсяги пропозиції даної продукції на ринку збільшуються практично щодня.

При цьому якість пропонованої продукції часто невисока, що також чинить тиск на ціни в цьому сегменті.

За підрахунками експертів, на початку липня у 2022 році ціна на картоплю в Україні була в середньому на 38% нижчою, ніж зараз. При цьому аналітики не виключають, що тенденція зниження ціни в цьому сегменті може зберегтися й надалі, у міру збільшення пропозиції картоплі на ринку.

Які ціни

За даними сайту "Мінфін", станом на 6 липня, середня ціна на молоду картоплю в українських супермаркетах становить 33,73 грн/кг.

У супермаркеті "Varus" кілограм молодої картоплі коштує 25,90 грн.

В Україні на 20% подешевшав популярний овоч: яка зараз вартість(скриншот)

В "АТБ" таку картоплю продають дещо дорожче - 29,95 грн/кг.

В Україні на 20% подешевшав популярний овоч: яка зараз вартість

(скриншот)

Найдорожче молода картопля коштує у супермаркеті "Novus". Зараз її продають по 39,99 грн/кг.

В Україні на 20% подешевшав популярний овоч: яка зараз вартість(скриншот)

Раніше ми повідомляли, яку помилку при варінні картоплі роблять практично всі люди.

Також ми писали, як почистити цілу каструлю молодої картоплі за пару хвилин.

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