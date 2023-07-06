В Україні на 20% подешевшав популярний овоч: яка зараз вартість
В Україні ціни на картоплю нового врожаю впали. Зараз її продають по 16-24 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.
Про це пише EastFruit.
Чому знизилась ціна
Аналітики кажуть, що основною причиною зниження цін на картоплю є так званий сезонний фактор, коли обсяги пропозиції даної продукції на ринку збільшуються практично щодня.
При цьому якість пропонованої продукції часто невисока, що також чинить тиск на ціни в цьому сегменті.
За підрахунками експертів, на початку липня у 2022 році ціна на картоплю в Україні була в середньому на 38% нижчою, ніж зараз. При цьому аналітики не виключають, що тенденція зниження ціни в цьому сегменті може зберегтися й надалі, у міру збільшення пропозиції картоплі на ринку.
Які ціни
За даними сайту "Мінфін", станом на 6 липня, середня ціна на молоду картоплю в українських супермаркетах становить 33,73 грн/кг.
У супермаркеті "Varus" кілограм молодої картоплі коштує 25,90 грн.
(скриншот)
В "АТБ" таку картоплю продають дещо дорожче - 29,95 грн/кг.
(скриншот)
Найдорожче молода картопля коштує у супермаркеті "Novus". Зараз її продають по 39,99 грн/кг.
(скриншот)
Раніше ми повідомляли, яку помилку при варінні картоплі роблять практично всі люди.
Також ми писали, як почистити цілу каструлю молодої картоплі за пару хвилин.