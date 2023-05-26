В Украине упали цены на всеми любимый салатный овощ: сколько сейчас стоит килограмм

В Украине сейчас огурцы продают по цене 55-90 грн/кг. Это в среднем на 16% ниже, чем в конце прошлой недели.
Об этом сообщает EastFruit.
Производители считают, что понижение цен на данную продукцию обусловлено стремительным сезонным увеличением предложения на рынке на фоне невысоких темпов продаж.
Эксперты говорят, что локальные оптовые компании и розничные сети закупают товар небольшими партиями, учитывая невысокий спрос среди конечных потребителей.
В то же время, большинство участников рынка не исключают дальнейшего снижения цен на огурцы, поскольку объемы сбора этого овоща в тепличных предприятиях растут.
По данным сайта "Минфин", по состоянию на 26 мая, средние цены на огурцы таковы:
В супермаркете Varus сейчас тепличные огурцы продают по 79,90 грн/кг.
Цены на тепличные огурцы в Varus (скриншот)
В популярном супермаркете АТБ тепличные огурцы стоят несколько дешевле. Сейчас их можно купить за 78,89 грн/кг.
Цены на тепличные огурцы в АТБ (скриншот)
Огурцы в супермаркете Novus можно купить за 104 грн/кг.
Цены на тепличные огурцы в Novus (скриншот)
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