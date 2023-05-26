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В Україні впали ціни на улюблений салатний овоч: скільки зараз коштує кілограм

Ціни на огірки в Україні впали (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні зараз огірки продають за ціною 55-90 грн/кг. Це в середньому на 16% нижче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє EastFruit.

Чому знизили ціни

Виробники вважають, що зниження цін на цю продукцію обумовлене стрімким сезонним збільшенням пропозиції на ринку на тлі невисоких темпів продажів.

Експерти кажуть, що локальні гуртові компанії та роздрібні мережі закупають товар невеликими партіями з огляду на невисокий попит серед кінцевих споживачів.

Водночас більшість учасників ринку не виключають подальшого зниження цін на огірки, оскільки обсяги збору цього овоча в тепличних підприємствах зростають.

За даними сайту "Мінфін", станом на 26 травня, середні ціни на огірки такі:

  • огірки гладкі - 94,53 грн/кг;
  • огірки колючі - 99,90 грн/кг;
  • короткоплідні огірки - 85,90 грн/кг;
  • огірки Естафета - 107,75 грн/кг.

Які ціни в супермаркетах

У супермаркеті Varus зараз тепличні огірки продають за 79,90 грн/кг.

Ціни на тепличні огірки у Varus (скриншот)

В популярному супермаркеті АТБ тепличні огірки коштують дещо дешевше. Зараз їх можна придбати за 78,89 грн/кг.

Ціни на тепличні огірки в АТБ (скриншот)

Огірки в супермаркеті Novus можна купити за 104 грн/кг.

Ціни на тепличні огірки в Novus (скриншот)

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