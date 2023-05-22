Рост цен на продукты. Как украинцам сэкономить на покупках сегодня: действенные советы
Стремительный рост цен на продукты в Украине начался еще в прошлом году. С началом активных боевых действий на продовольственном рынке Украины появился существенный дефицит, при этом выросли и цены.
Об этом в комментарии Styler рассказал аналитик и финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий.
Почему растут цены
Сегодня инфляция в Украине находится на достаточно высоком уровне, однако при этом с начала 2023 динамика начала замедляться.
По данным Госстата, в апреле в годовом выражении выраженная инфляция составляет 17,9%. Однако инфляция продуктов питания все еще держится на уровне выше 20% - в апреле этот показатель составил 22%.
Аналитик и финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий говорит, что одна из главных причин инфляции - это коррекция ценового ландшафта в связи с изменением экономических условий, вызванных полномасштабной войной России против Украины.
В частности, эта коррекция продолжается, и она характерна для многих стран, даже экономически развитых и устойчивых.
Эксперт прогнозирует, что цены продолжат расти, в том числе в связи с возможным возвратом налогов на довоенный уровень. Речь идет о возврате с июля 2023 года НДС с 7% до 20% на горючее, возможен пересмотр тарифов на коммунальные услуги в сторону роста.
"Правительство и дальше будет пытаться поддерживать платежеспособность граждан и адекватно реагировать на инфляционные риски путем пересмотра минимальных стандартов жизни. Однако все это должно быть в пределах финансовых возможностей бюджета", - говорит он.
Как экономить на продуктах
Как же экономить сегодня на продуктах простым украинцам? Эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению Александр Золотухин назвал 7 простых советов, которые помогут сделать это.
Идите за покупками, если вы не голодны - сначала нужно утолить свой голод, а потом уже выдвигаться в магазин. Ведь голодный человек всегда покупает больше.
Покупайте только то, что расположено на "задворках" супермаркета. Такие продукты обычно стоят дешевле.
Не ведитесь на товары, расположенные у кассы.
Перед походом в супермаркет напишите на листочке перечень того, что вам нужно. И не покупайте того, чего в писке нет.
Ходите в разные супермаркеты, не покупайте в одном. Сравните цены и берите в том, где дешевле.
Следите за скидками - пользуйтесь мобильными приложениями супермаркетов, через которые можно получать информацию о скидках.
Сравнивая цены разных товаров, смотрите цену за килограмм, литр, а не за упаковку.
А как еще экономить?
Также советуем придерживаться таких лайфхаков:
- Выбирайте сезонные фрукты и овощи. Они обычно более доступны по цене и качеству. Кроме того, можно задуматься о заморозке или консервировании избытка сезонных продуктов для использования в другое время.
- Если у вас достаточно места для хранения, рассмотрите возможность покупки продуктов в больших упаковках. Часто такие упаковки бывают выгоднее по цене за единицу товара.
- Не выбрасывайте остатки продуктов - используйте их для создания новых блюд. Например, овощные остатки можно использовать для приготовления супа или пюре, а оставшиеся фрукты - для приготовления компота или смузи.
- Избегайте покупки готовых блюд или полуфабрикатов, а готовьте дома. Это позволит вам контролировать ингредиенты, размер порций и, самое главное, сэкономить деньги, потому что самостоятельное приготовление пищи обычно дешевле.
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