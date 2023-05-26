ua ru
Пт, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні впали ціни на улюблений салатний овоч: скільки зараз коштує кілограм

Новость на русском →
П'ятниця 26 травня 2023 14:14
В Україні впали ціни на улюблений салатний овоч: скільки зараз коштує кілограм Ціни на огірки в Україні впали (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні зараз огірки продають за ціною 55-90 грн/кг. Це в середньому на 16% нижче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє EastFruit.

Чому знизили ціни

Виробники вважають, що зниження цін на цю продукцію обумовлене стрімким сезонним збільшенням пропозиції на ринку на тлі невисоких темпів продажів.

Експерти кажуть, що локальні гуртові компанії та роздрібні мережі закупають товар невеликими партіями з огляду на невисокий попит серед кінцевих споживачів.

Водночас більшість учасників ринку не виключають подальшого зниження цін на огірки, оскільки обсяги збору цього овоча в тепличних підприємствах зростають.

За даними сайту "Мінфін", станом на 26 травня, середні ціни на огірки такі:

  • огірки гладкі - 94,53 грн/кг;
  • огірки колючі - 99,90 грн/кг;
  • короткоплідні огірки - 85,90 грн/кг;
  • огірки Естафета - 107,75 грн/кг.

Які ціни в супермаркетах

У супермаркеті Varus зараз тепличні огірки продають за 79,90 грн/кг.

В Україні впали ціни на улюблений салатний овоч: скільки зараз коштує кілограм

Ціни на тепличні огірки у Varus (скриншот)

В популярному супермаркеті АТБ тепличні огірки коштують дещо дешевше. Зараз їх можна придбати за 78,89 грн/кг.

В Україні впали ціни на улюблений салатний овоч: скільки зараз коштує кілограм

Ціни на тепличні огірки в АТБ (скриншот)

Огірки в супермаркеті Novus можна купити за 104 грн/кг.

В Україні впали ціни на улюблений салатний овоч: скільки зараз коштує кілограм

Ціни на тепличні огірки в Novus (скриншот)

Раніше ми повідомляли, як українцям заощадити на покупках в магазинах.

Також ми писали, як вибрати якісну та нешкідливу ковбасу, не відходячи від прилавка.

Читайте РБК-Україна в Google News
огірки ціни на овочі Ціни на продукти