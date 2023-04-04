Украинцам рассказали, что будет дальше с ценами на овощи, и "светит" ли дефицит
Цены на овощи в Украине в этом году достигли рекордных отметок. Что будет со стоимостью растительных продуктов дальше?
На этот вопрос ответил в прямом эфире телемарафона первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
Грозит ли украинцам дефицит овощей?
Высоцкий сообщил, что в 2023 году дефицит моркови, лука или греки людям не угрожает и такой сложной ситуации, которая сложилась с продуктами этой зимой и весной не будет.
Дело в том, что фермеры хотят начать сажать овощи там, где ранее этого не делали.
"Мы располагаем информацией из разных регионов, как из Одесщины, так и из центральной Украины, Тернопольщины, Черкасщины, что планируется возобновление выращивания овощей там, где последние годы это не происходило. И, прежде всего, овощей борщового набора таких, как лук и морковь. Поэтому уже с учетом нового урожая овощей, который будет собираться в конце лета и осенью этого года, будет значительно доступнее отечественного продукта для украинского потребителя", - отметил он.
Что будет с гречкой?
По словам заместителя министра аграрной политики, в этом году с гречкой будет вопрос решен. Гречихи будет даже больше, чем нужно для внутреннего потребления, то есть сформировались резервы.
"Ожидается почти аналогичная площадь посева гречки в этом году. Соответственно, это будет означать, что снова будет выращено и произведено гречки больше, чем достаточно для внутреннего потребления, не будет потребности в импорте. И, как результат, не будет оснований для роста цены", - дополнил Высоцкий.
Министр добавил, что цена на гречку ожидается в пределах сложившегося ценового диапазона. Он также отметил, что может произойти определенное удешевление, которое будет ясно после фиксации посевных площадей в июне.
Как мы ранее писали, эксперт рассказал, что будет с ценами на лук в Украине.
Кроме того, мы сообщали, что в Украине рекордно подешевел популярный овощ.