До нового урожая далеко: эксперт рассказал, что будет с ценами на лук в Украине

В Украине цены на репчатый лук еще не достигли своего предела, хотя в последнее время овощ стал "золотым". Стоимость продукта бьет по кошелькам украинцев.

Что будет дальше с ценами на популярный овощ, рассказал заместитель руководителя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук изданию "Социальная платформа".

Что будет с ценами на лук дальше

В дальнейшем цена овоща будет расти. Дело в том, что Украина уже фактически использовала свои запасы и сейчас идет поиск альтернативы на внешних рынках. В частности, речь идет об Узбекистане, Таджикистане и других странах, специализирующихся на ее выращивании.

"Но возникает проблема: мы не единственные покупатели. В Европе из-за засухи лук тоже не уродил. Европа, в большей степени поставлявшая его из Польши и Нидерландов, сегодня тоже в поисках лука. Поэтому на внешних рынках закупочная цена на нее достаточно высока. Соответственно. , когда она уже приезжает в Украину, стоит довольно дорого", - рассказал Марчук.

Но есть и хорошие новости - уже летом можно ожидать определенного снижения цен, когда будет достаточно собственных овощей, выращенных в открытом грунте. Все зависит от времени сбора той или иной культуры.

Причины удорожания овоща

Также на цену лука повлияла погода, особенно в осенний период.

"Когда мы заготавливали урожай, собирали его с полей, осень была довольно прохладной, дождливо. Это повлияло на качество товара и его хранение", - сообщил аграрий.

Еще одна причина подорожания овоща – это временная оккупация юга Украины, поскольку 35% поставок лука в Украине давала Херсонская область.

Отметим, что сейчас цена на лук в украинских магазинах стартует от 55 гривен за килограмм.