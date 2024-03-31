Украина уже не в топ-3: как сейчас выглядит рейтинг букмекеров на Евровидение 2024

Украина впервые спустилась из рейтинга букмекеров относительно вероятного победителя на Евровидение 2024. Теперь тройка лидеров выглядит совсем иначе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eurovision World.

Как сейчас выглядит рейтинг букмекеров на Евровидение 2024

Пока украинские представительницы Alyona Alyona и Jerry Heil со своим конкурсным треком "Teresa & Maria" находятся на четвертой строчке в рейтинге.

Более того, Нидерланды, занимающие пятое место в списке, имеют такой же шанс на победу, как и Украина.

Это означает, что мы рискуем опуститься в рейтинг букмекеров еще ниже.

Таким образом, аналитики оценивают шансы украинского дуэта на победу на международном песенном конкурсе в этом году в 10%.

В течение последнего месяца букмекерский список возглавляет Baby Lasagna, представляющий Хорватию с треком Rim Tim Tagi Dim, с вероятностью победы в 17%.

Италия занимает второе место с коэффициентом 14%. Ее представляет харизматичная Angelina Mango с песней La noia.

В тройке лидеров пока Швейцария. В этом году ее честь будет защищать молодой талант Nemo с композицией The Code, которая вытеснила Украину из топ-3.

Также с вероятностью 10% победить, по мнению аналитиков, могут Нидерланды. Трек Europapa от Joost Klein является одним из самых популярных на официальном YouTube канале Евровидения.

На момент написания новости, 31 марта, клип к песне просмотрели более 16 миллионов пользователей.

В десятку также вошли Бельгия (6%), Франция (4%), Греция (3%), Израиль (2%) и Швеция (2%).

Как сейчас выглядит рейтинг букмекеров на Евровидении 2024 (фото: eurovisionworld.com/odds/eurovision)

Напомним, в этом году Евровидение 2024 состоится в Мальме, Швеция. Украина выступит в первом полуфинале под пятым порядковым номером.