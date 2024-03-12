Организаторы Евровидения 2024 изменили правила конкурса: что нужно знать украинцам

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на eurovision.tv рассказывает, что именно изменится и для кого.

Изменения для стран "Большой пятерки"

Согласно обновленным правилам проведения песенного конкурса Евровидения 2024, первые выступления вживую представителей "Большой пятерки" и страны-победительницы прошлогоднего Евровидения будут проходить не в финале, а в полуфиналах конкурса - вместе с другими участниками.

Речь идет о том, что представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании и Швеции впервые исполнят свои песни вживую во время полуфиналов конкурса (тогда как в предыдущие годы в это время показывали лишь короткие отрывки из генеральных репетиций каждой из стран).

Кроме того, чтобы увидеть постановки "Большой пятерки" и Швеции (сразу проходящих в финал Евровидения), зрителям не придется ждать интервал-актов - три дополнительных выступления в каждом из полуфиналов будут проходить в перерывах между выходом на сцену других исполнителей.

Уточняется, что в полуфиналах страны будут выступать в тот же вечер, в который они были избраны для голосования по результатам январской жеребьевки.

В первом полуфинале - 7 мая - выступят представители Великобритании, Германии и Швеции. В то же время Франция, Италия и Испания выйдут на сцену 9 мая.

Евровидение 2024 ждут миллионы зрителей (скриншот: youtube.com/@EurovisionSongContest)

Голосование будет длиться дольше

Еще одним нововведением Евровидения 2024 станет продление времени для зрительского голосования в финале конкурса.

Оно начнется непосредственно перед выходом на сцену первого участника.

Это позволит зрителям быстрее отдать свой голос фавориту, а не ждать завершения выступлений всех конкурсантов, как это было с момента введения зрительского голосования в 1997 году (за исключением 2010 и 2011 годов, когда голосование также начиналось в начале шоу).

Зачем изменили правила Евровидения 2024

По словам исполнительного продюсера Евровидения 2024 Эббы Адиэльссон, такие изменения:

дадут странам "Большой пятерки" и стране-победительнице прошлогоднего Евровидения более справедливые условия для участия в финале (поскольку теперь у них есть возможность выступить на сцене полуфиналов "по-настоящему")

позволят зрителям на концерте и перед телевизорами "увидеть все выступления участников нынешнего конкурса вживую перед гранд-финалом"

дадут поклонникам из стран, которые не участвуют в Евровидении, почти сутки, чтобы проголосовать за понравившиеся им песни (онлайн-голосование для "остального мира" откроется сразу после завершения второй генеральной репетиции каждого шоу, которая проходит накануне вечером, и будет продолжаться до начала прямых эфиров)

"Раньше голосование в финале открывалось после того, как все 26 участников завершали свои выступления. Вместо этого мы хотим дать зрителям возможность приобщиться к голосованию с самого начала - если вы увидели что-то, что вам понравилось, вы можете сразу же проголосовать. Конечно, вы можете и дождаться завершения всех выступлений в конце шоу, как это было в предыдущие годы", - подчеркнула Адиэльссон.

Она добавила, что у шведского общественного вещателя SVT есть положительный опыт такого голосования на национальном отборе Швеции на Евровидение (Melodifestivalen).

"Кроме того, есть зрители в других частях света, которые также хотят проголосовать, и мы хотим дать им лучшую возможность поучаствовать в определении результата. Теперь им не придется заводить будильник посреди ночи", - подытожила эксперт.

Стоит отметить, что это, вероятно, еще не все изменения в Евровидении 2024. Подробности организаторы обещают сообщить позже.