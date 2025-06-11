Украина играет в Лиге наций: где и когда смотреть исторические поединки волейбольной сборной

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории выступит в Лиге наций - одном из самых престижных турниров мира.

Детали соревнования, расписание матчей и бесплатных трансляций - в материале РБК-Украина .

Исторический дебют Украины в Лиге наций

Сборная Украины получила историческую возможность впервые принять участие в Лиге наций по волейболу. Это стало возможным по итогам сезона-2024, ведь наша команда заняла самое высокое место в мировом рейтинге среди сборных, которые еще не участвовали в этом турнире.

По состоянию на июнь 2025 года мужская сборная Украины сохраняет место в середине мировой элиты. В рейтинге FIVB она занимает 14-ю позицию, уступая лишь грандам мирового волейбола: Польше, Франции, США, Словении, Италии, Японии, Бразилии, Германии, Аргентине и Сербии.

Сборная Украины по волейболу (фото: facebook.com/ukraine.nvt)

Первый матч Украины

Дебютный поединок в Лиге наций сборная Украины проведет в Рио-де-Жанейро против команды США 11 июня в 20:00 по киевскому времени.

Матч станет символическим стартом нового этапа в истории украинского волейбола. Это станет важной проверкой для подопечных аргентинского наставника Рауля Лосано.

Кроме американцев, в первой турнирной неделе украинцы также сыграют с Кубой, Бразилией и Ираном.

В следующих турах соперниками "сине-желтых" будут такие гранды, как Франция, Япония, Италия и Сербия. Таким образом, украинские волейболисты смогут проверить свой уровень в матчах с ведущими сборными мира.

Расписание матчей сборной Украины в Лиге наций-2025

Первая игровая неделя, пул 2

11 июня, 20:00 - Украина - США

13 июня, 23:30 - Украина - Куба

14 июня, 23:30 - Украина - Бразилия

15 июня, 19:30 - Украина - Иран

Вторая игровая неделя, пул 4

25 июня, 12:30 - Украина - Франция

26 июня, 18:30 - Турция - Украина

27 июня, 16:00 - Украина - Япония

29 июня, 19:00 - Болгария - Украина

Третья игровая неделя, пул 8

16 июля, 14:00 - Украина - Нидерланды

17 июля, 17:30 - Украина - Италия

18 июля, 17:30 - Украина - Сербия

20 июля, 14:00 - Украина - Канада 20 июля, 14:00

Где смотреть матчи сборной Украины

Все матчи мужской сборной Украины по волейболу в Лиге наций-2025 будут транслироваться вживую на телеканале "Суспільне Спорт" и онлайн на платформе Суспільне мовлення.

Поединки будут транслироваться в удобное для украинского зрителя время - вечерние и дневные часы по Киеву.

Формат соревнований и фавориты турнира

В сезоне-2025 участие в Лиге наций принимают 18 сборных. На предварительном этапе каждая команда проведет по 12 матчей, распределенных на три игровые недели.

Восемь лучших команд, включая хозяина финала сборную Китая, выйдут в Финал восьми, который пройдет с 30 июля по 3 августа в городе Нинбо.

Титул действующего чемпиона защищает Франция, которая выигрывала турнир в 2022 и 2024 годах. Среди предыдущих победителей также - Бразилия (2021) и Польша (2023).

Сборная Украины по волейболу (фото: facebook.com/ukraine.nvt)