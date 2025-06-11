Україна грає у Лізі націй: де і коли дивитися історичні поєдинки волейбольної збірної

Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії виступить у Лізі націй - одному з найпрестижніших турнірів світу.

Деталі змагання, розклад матчів та безкоштовних трансляцій - в матеріалі РБК-Україна .

Історичний дебют України в Лізі націй

Збірна України отримала історичну можливість вперше взяти участь у Лізі націй з волейболу. Це стало можливим за підсумками сезону-2024, адже наша команда посіла найвище місце у світовому рейтингу серед збірних, які ще не брали участі в цьому турнірі.

Станом на червень 2025 року чоловіча збірна України зберігає місце в середині світової еліти. У рейтингу FIVB вона займає 14-ту позицію, поступаючись лише грандам світового волейболу: Польщі, Франції, США, Словенії, Італії, Японії, Бразилії, Німеччині, Аргентині та Сербії.

Збірна України з Волейболу (фото:facebook.com/ukraine.nvt)

Перший матч України

Дебютний поєдинок у Лізі націй збірна України проведе у Ріо-де-Жанейро проти команди США 11 червня о 20:00 за київським часом.

Матч стане символічним стартом нового етапу в історії українського волейболу. Це стане важливою перевіркою для підопічних аргентинського наставника Рауля Лосано.

Окрім американців, у першому турнірному тижні українці також зіграють із Кубою, Бразилією та Іраном.

У наступних турах суперниками "синьо-жовтих" будуть такі гранди, як Франція, Японія, Італія та Сербія. Таким чином, українські волейболісти матимуть змогу перевірити свій рівень у матчах з провідними збірними світу.

Розклад матчів збірної України у Лізі націй-2025

Перший ігровий тиждень, пул 2

11 червня, 20:00 - Україна - США

13 червня, 23:30 - Україна - Куба

14 червня, 23:30 - Україна - Бразилія

15 червня, 19:30 - Україна - Іран

Другий ігровий тиждень, пул 4

25 червня, 12:30 - Україна - Франція

26 червня, 18:30 - Туреччина - Україна

27 червня, 16:00 - Україна - Японія

29 червня, 19:00 - Болгарія - Україна

Третій ігровий тиждень, пул 8

16 липня, 14:00 - Україна - Нідерланди

17 липня, 17:30 - Україна - Італія

18 липня, 17:30 - Україна - Сербія

20 липня, 14:00 - Україна - Канада

Де дивитися матчі збірної України

Усі матчі чоловічої збірної України з волейболу в Лізі націй-2025 транслюватимуться наживо на телеканалі "Суспільне Спорт" та онлайн на платформі Суспільного мовлення.

Поєдинки транслюватимуться у зручний для українського глядача час - вечірні та денні години за Києвом.

Формат змагань та фаворити турніру

У сезоні-2025 участь у Лізі націй беруть 18 збірних. На попередньому етапі кожна команда проведе по 12 матчів, розподілених на три ігрові тижні.

Вісім найкращих команд, включно з господарем фіналу збірною Китаю, вийдуть до Фіналу восьми, який пройде з 30 липня по 3 серпня в місті Нінбо.

Титул діючого чемпіона захищає Франція, яка вигравала турнір у 2022 та 2024 роках. Серед попередніх переможців також - Бразилія (2021) і Польща (2023).

Збірна України з Волейболу (фото: facebook.com/ukraine.nvt)