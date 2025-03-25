Плотницкий завершил карьеру в сборной Украины: звездный волейболист пойдет "другим путем"

Экс-капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий официально объявил о завершении карьеры в составе национальной сборной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Facebook спортсмена .

Свое решение 27-летний спортсмен обнародовал на странице в соцсети. Причины такого шага он не назвал.

"Для меня пришло время двигаться дальше - другим путем, но этот путь всегда будет связан с развитием волейбола. Я остаюсь верен этой игре. И, кто знает, в сборной Украины мы еще обязательно увидимся - вопрос только, в каком из возможных амплуа", - в частности написал Плотницкий.

Звездный волейболист выступал за сборную Украины с 2017 по 2023 год. Долгое время был безоговорочным лидером и капитаном команды. В составе "сине-желтых" дважды выиграл "серебро" Золотой Евролиги (2021, 2023 годы), а также получил "бронзу" Кубка претендентов-2023. Последний матч за сборную Украины провел в 2023 году - в квалификации на Олимпиаду в Париже.

В мае 2024 года Плотницкий вместе еще с восемью волейболистами - Василием Тупчием, Яном Ерещенко, Дмитрием Теременко, Горденом Бровой, Виталием Щитковым, Ильей Ковалевым, Тимофеем Полуяном и Владиславом Щуровым, отказались играть за национальную команду.

Формальные причины назывались разные, в частности, желание отдохнуть после тяжелого сезона и травмы. Но на самом деле игроки таким образом выразили несогласие с увольнением предыдущего наставника команды - латвийца Угиса Крастиньша и назначением на его место аргентинского специалиста Рауля Лосано.

Недавно президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник сообщил, что Плотницкий вернется в сборную. Но, как видим, этого не произойдет.

Отметим, что в текущем году "сине-желтые" сыграют на двух престижных соревнованиях: Лиге наций (11 июня - 20 июля) и чемпионате мира (12-28 сентября).

Кто такой Олег Плотницкий

Уроженец Винницкой область, волейболом начал заниматься в Хмельницком. В восьмом классе переехал в Харьков, где учился в областном училище физической культуры.

На взрослом уровне дебютировал в составе тамошней "Юракадемии". Впоследствии перешел в харьковский "Локомотив", в составе которого дважды стал чемпионом Украины. Осенью 2017-го перебрался в итальянскую "Монцу". В сезоне-2019/20 сменил прописку в пределах итальянской Суперлиги, переехав в "Перуджу". В рядах умбрийцев оформил золотой дубль в сезоне-2023/24.

Родители - тоже волейболисты. После завершения игровой карьеры отец перешел на тренерскую работу, а сын стал одним из его воспитанников.