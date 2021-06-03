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"На вас заведена кримінальна справа": українців попередили про спам-розсилку від шахраїв

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Україна, Четвер 03 червня 2021 16:10
"На вас заведена кримінальна справа": українців попередили про спам-розсилку від шахраїв Фото: українців попередили про спам-розсилку від шахраїв (pixabay.com)
Автор: Андрій Василюк

Патрульна поліція України попередила українців про небезпечну спам-розсилку від імені нібито начальника Департаменту патрульної поліції. Насправді подібні повідомлення є атакою кіберзловмисників.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції України.

"Друзі, важлива інформація️! Повідомляємо про небезпечну спам-розсилку! Сьогодні різко зросла кількість звернень щодо отримання електронних листів від нібито державних установ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, наприклад, сьогодні зранку нібито з електронної пошти управління патрульної поліції у м. Києві kyiv2@patrol.police.gov.ua різним державним органам та приватним компаніям надходили листи від імені начальника Департаменту патрульної поліції з контекстом: "на вас заведена кримінальна справа, терміново надайте інформацію, інакше вам буде виписано штраф".

"Інформуємо, що жодних подібних листів Департамент патрульної поліції та управління патрульної поліції у містах не надсилали. Це - атака кіберзловмисників", - повідомили в поліції.

Патрульні також застерегли, що електронні листи зі схожим змістом (про несплачені податки, кримінальні справи тощо) можуть надходити й нібито від інших держустанов. Така розсилка небезпечна, тому що листи містять додатки, відкриваючи які, відбувається завантаження вірусного файлу, який заражає комп'ютер.

У зв'язку з подібними інцидентами поліція закликала:

  • дотримуватись інтернет-гігієни та в жодному разі не відкривати будь-які запаролені архіви та файли, що надходять на електронну пошту;
  • Стежити за встановленим та оновленим антивірусним програмним забезпеченням.
  • Звертати увагу на електронну адресу відправника листа та перевіряти її правдивість, оскільки спам-повідомлення відправляються з неофіційних пошт.

Нагадаємо, раніше кіберфахівці Служби безпеки України у Києві припинили роботу підпільного телекомунікаційного центру, який привласнював кошти українців та іноземців під виглядом участі у міжнародних інвестиційних проектах. З початку року шахраї привласнили майже 9 млн грн вкладників.

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