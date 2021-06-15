З поліцією погоджено: українцям показали новий метод вимагання грошей

Українцям показали новий метод вимагання грошей ніби-то на допомогу хворій дитині. При чому дівчина, яка цим займалася, заявила, що з поліцією цю "акцію" погоджено.

Інцидент трапився у Львові на Краківській площі. Тут розмістилася "волонтерка" з динаміком, з якого на запису лунав чоловічий голос про необхідність допомоги хлопчику з діагнозом ДЦП.

"Новий метод вимагання коштів у Львові! Поліція, може звернете увагу? Вул. Базарна, 1 (Краківський ринок). На моє зауваження дана особа заявила, що з поліцією погоджено! Вчора це саме відбувалося біля АТБ вул. Шпитальна", - пише користувачка Facebook.

При спробах зняти її "роботу" на відео дівчина відверталася.

Posted by Віра Чванова-Барковська on Tuesday, June 15, 2021

Відео: У Львові придумали цікавий спосіб вимагання грошей (Facebook/Віра Чванова-Барковська)

Користувачі мережі додали, що дівчина має здатність "переміщатися.

"Вчора стояла біля Форума, головний вхід", - пишуть в коментарях.