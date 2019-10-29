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Чекав під магазином: у Києві чоловік нападав на пенсіонерів

STYLERПодії    29.10.2019 - 13:39
Чекав під магазином: у Києві чоловік нападав на пенсіонерів
У Києві чоловік нападав на пенсіонерів (колаж: РБК-Україна)

У Києві молодий хлопець грабував людей похилого віку

У Києві молодий чоловік нападав на пенсіонерів. Правоохоронці затримали 21-річного хлопця, якого підозрюють у серії пограбувань літніх людей. Про це інформує прес-служба столичної прокуратури.

Зловмисник працював неподалік від супермаркету на вулиці Митрополита Василя Липківського (Солом'янський район). Який саме магазин грабіжник обрав "місцем полювання", не повідомляється. Відомо, що на цій вулиці розташовані Billa, Еко-Маркет і АТБ.

Жертвами злочинця ставали дуже літні люди, яким складно було дати відсіч грабіжникові. Він нападав на людей віком від 80 до 90 років.

Про 21-річного злочинця відомо, що він уродженець Хмельницької області, який нещодавно звільнився з місць ув'язнення.

Чоловік вибирав жертвн ападу біля магазину, слідував за ними до місця проживання і вже там скоював пограбування.

Поки що відомо, що за час своїх "останніх гастролей" він встиг розжитися кількома мобільними телефонами, а також сумою близько шести тисяч гривень. Правоохоронці нині перевіряють причетність зловмисника до інших аналогічних злочинів.

За грабіж і розбій, які інкримінують підозрюваному, йому "світить" термін від трьох до семи років.

Чекав під магазином: у Києві чоловік нападав на пенсіонерів

У Києві чоловік нападав на пенсіонерів (скрін: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

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