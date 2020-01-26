Україну чекає нова погодна аномалія: синоптики приголомшили прогнозом

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні знову здивує мешканців країни

Погода в Україні в найближчі кілька днів порадує жителів країни новими синоптичними аномаліями. Згідно з прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру та Наталки Діденко, повітря в деяких областях прогріється до +9 градусів.

Так, за прогнозом Укргідрометцентру, в неділю, 26 січня, показники по країні будуть становити від +2 до +6, а на Півдні буде температура початку квітня - від +6 до +8 градусів. Вночі по всій країні показники термометрів будуть балансувати на нулі (-2... +1). Опади не передбачаються.

В Києві в неділю буде ясно і сухо. Вдень +3... +5, вночі від -1 до +1 градуса.

Погода в Україні 26 січня (фото: meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Діденко дає більш оптимістичний прогноз - до +9 градусів у південних областях. Такі температурні показники будуть переважати в країні до 30 січня включно, але вже 28-29 в країну увірветься атмосферний фронт з дощами, а подекуди з мокрим снігом.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Згідно з картами Українського гідрометцентру, сильні дощі з мокрим снігом накриють всю Україну наприкінці січня, але при цьому температура повітря залишиться аномально високою - до +9 в південних областях.

Погода в Україні 29 і 30 січня (фото: meteo.gov.ua)