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Синоптики різко змінили прогноз погоди в Україні на лютий

STYLERЖиття    23.01.2020 - 19:33
Синоптики різко змінили прогноз погоди в Україні на лютий
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні в останній місяць зими здивує українців новими аномаліями

Погода в Україні у лютому 2020 буде аномально теплою і дощовою. Судячи за попередніми прогнозами синоптиків, в Україні після "п'ятого місяця осені" настане шостий. Про це говорять дані ресурсу Gismeteo.

Так, якщо раніше синоптики називали датою похолодання до -12 градусів 8-10 лютого, то тепер "прихід зими" змістився на 13-16 лютого з максимумом в -7 градусів і в нічний час на північному сході. Крім того, на Півдні в лютому морозів не буде взагалі, навіть у нічні години.

В Києві перша декада лютого буде дуже теплою - від +4 до +11 градусів, перші "лютневі морози" прийдуть з 10 числа і триватимуть декілька днів, досягнувши максимуму у -6 градусів вночі, потім знову потеплішає.

На інших територіях синоптики обіцяють більш теплу погоду на Заході та Півдні, прохолодніше - на північному сході.

Крім того, лютий буде досить вологим місяцем, але замість снігу в Україні очікуються дощі.

Судячи з попереднього прогнозу синоптиків, зима в Україну прийде або в березні, або 2020 рік стане "роком без зими".

Нижче прогноз погоди на місяць для Києва, Львова, Одеси і Харкова.

Синоптики різко змінили прогноз погоди в Україні на лютийСиноптики різко змінили прогноз погоди в Україні на лютийСиноптики різко змінили прогноз погоди в Україні на лютийСиноптики різко змінили прогноз погоди в Україні на лютий

Прогноз погоди в Україні на місяць (скрін: gismeteo.ua)

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