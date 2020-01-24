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Зима прийде навесні: синоптики дали лякаючий прогноз

STYLERЖиття    24.01.2020 - 20:44
Зима прийде навесні: синоптики дали лякаючий прогноз
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні може різко змінитися з приходом березня

Погода в Україні навесні 2020 року може неприємно здивувати жителів країни, які розслабилися після аномально теплої зими. Ряд синоптиків стверджує, що морози все ж нагрянуть в країну вже в кінці лютого - початку березня 2020 року.

Так, на думку народного синоптика Леоніда Горбаня, перша половина весни 2020 року буде неймовірно холодною, а в травні на українців чекає посуха.

Морози, на думку синоптика, будуть триматися до середини березня. Пізніше настане потепління, але несуттєве. Така тенденція збережеться і у квітні - другий місяць весни буде холодним і вологим.

Лише в кінці квітня прийде тепла і ясна погода. Травень же принесе посуху і спеку.

"До середини березня триматимуться сильні морози. У квітні - холодно і сиро, тільки в кінці місяця стане ясно і тепло. Травень - спекотний і посушливий, в середині - більше двох тижнів без опадів", - зазначив Горбань.

А ось липень і червень зможуть компенсувати дефіцит опадів. В перший та другий місяць літа, на думку синоптика, будуть часто йти дощі, які принесуть в Україну легку прохолоду.

Ще один народний синоптик Володимир Деркач вважає, що морози почнуться в Україні в кінці лютого після потепління і "швидкої весни" у другій декаді місяця.

"У другій декаді очікується нетипова для лютого погода - буде панувати швидка весна. І лише до кінця місяця зима нагадає про себе", - резюмував він.

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