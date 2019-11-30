Україну засипає снігом: мальовничі зимові фото

У Карпатах випав снего (Фото: колаж РБК-Україна)

В Україні наступного тижня сніговий покрив складе 8 см, а в Карпатах навіть до 20 см

В Україні сніг замітає Карпати, і мальовничі краєвиди вже стали по справжньому зимовими. У мережі показали фото, як зараз виглядає найвищий перевал Карпатських гір - Кривопільський. Кадри опублікував 30 листопада користувач Facebook Роман Клим.

Як видно на знімках, сніг вкрив дороги та прикрасив сосни та ялини пухнастими білими нарядами.

В Карпатах на Кривопільському перевалі випав сніг (Фото: facebook.com)

Кривопільський перевал є одним з найулюбленіших місць відпочинку туристів. Він розташований на висоті 1013 метрів над рівнем моря, і традиційно "зустрічає" зиму одним з перших.

Українці показали в мережі засніжений Кривопільський перевал (Фото: facebook.com)

Додамо, що за прогнозом синоптиків, наступного тижня в Карпатах очікуються значні снігопади, а висота покриву сягатиме 20 сантиметрів (на решті території України висота снігового покриву складе до 8 сантиметрів). У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що в країні суттєво погіршиться погода.

В Карпатах на Кривопільському перевалі випав сніг (Фото: facebook.com)

Крім того, сніг припорошив також схили гори Піп Іван Чорногірський. В останній день осені там хмарно і туманно, йшов дрібний сніг. Фото опублікував Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в Facebook.

У Карпатах випав сніг (Фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Користувачі мережі захоплюються красою засніжених краєвидів та подумують про поїздку до Кривопільського перевалу.

Красиво!

Мені туди треба;

Хоча там є сніг!

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