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Сьогодні в Україні випаде сніг

Новини » Суспільство     30.11.2019 - 10:00
Сьогодні в Україні випаде сніг
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні по всій Україні дощі з снігом

Погода в Україні 30 листопада дощова, також йде сніг. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні по всій Україні дощі з снігом. У західних областях вдень температура повітря складе +2+4, і вночі +2+4. На півночі країни вдень температура повітря складе +1+3, вночі так само.

У східних областях вдень температура повітря складе +4+6, і вночі так само, у центрі країни вдень +1+3, а вночі +1+3. На півдні країни вдень температура повітря складе +6+8, а вночі +3+5.

Сьогодні в Україні випаде сніг

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві теж дощ зі снігом. Вдень температура повітря складе +1+3, і вночі +1+3.

Сьогодні в Україні випаде сніг

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що на наступному тижні в Україні погода погіршиться: висота сніжного покрову складатиме до 8 сантиметрів.

Як писало РБК-Україна, Діденко також відзначала, що 1-2 грудня прийде похолодання, а 4-5 грудня в Україні знову потеплішає.

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