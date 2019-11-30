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Украину засыпает снегом: живописные зимние фото

STYLERЖизнь    30.11.2019 - 18:36
Украину засыпает снегом: живописные зимние фото
В Карпатах выпал снего (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Украине на следующей неделе снежный покров составит 8 см, а в Карпатах даже до 20 см

В Украине снег заметает Карпаты, и живописные пейзажи уже стали по настоящему зимними. В сети показали фото, как сейчас выглядит самый высокий перевал Карпатских гор - Кривопольский. Кадры опубликовал 30 ноября пользователь Facebook Роман Клим.

Как видно на снимках, выпавший снег покрыл дороги и украсил сосны и ели пушистыми белыми нарядами.

Украину засыпает снегом: живописные зимние фото

В Карпатах на Кривопольском перевале выпал снег (Фото: facebook.com)

Кривопольский перевал является одним из любимейших мест отдыха туристов. Он расположен на высоте 1013 метров над уровнем моря, и традиционно "встречает" зиму одним из первых.

Украину засыпает снегом: живописные зимние фото

Украинцы показали в сети заснеженный Кривопольский перевал (Фото: facebook.com)

Добавим, что по прогнозу синоптиков, на следующей неделе в Карпатах ожидаются значительные снегопады, а высота покрова достигнет 20 сантиметров (на остальной части территории Украины высота снежного покрова составит до 8 сантиметров). В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что в стране существенно ухудшится погода.

Украину засыпает снегом: живописные зимние фото

В Карпатах на Кривопольском перевале выпал снег (Фото: facebook.com)

Кроме того, снег припорошил также склоны горы Поп Иван Черногорский. В последний день осени там облачно и туманно, шел мелкий снег. Фото опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

Украину засыпает снегом: живописные зимние фото

В Карпатах выпал снег (Фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Пользователи сети восхищаются красотой заснеженных пейзажей и подумывают о поездке в Кривопольский перевал.

  • Красиво!
  • Мне туда надо;
  • Хотя там есть снег!

Украину засыпает снегом: живописные зимние фото

Украину засыпает снегом: живописные зимние фото

Скрин комментариев facebook.com/UkrayinskyyKontent

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