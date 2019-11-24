Сніг у Карпатах захопив мережу: мальовниче фото

Зима в Україні: в Карпатах випав сніг (фото: pixabay.com)

Зима в Україні почалася з Карпат, де гори засипало снігом

Зима в Україні офіційно розпочнеться лише через шість днів, але у Карпатах вже стабільна мінусова температура і сніг. При цьому сьогодні, 24 листопада, в горах сонячно. Фото засніжених гірських схилів опублікував Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

На фото видно Чорногірський хребет, який зняли з вершини однієї з найвідоміших гір Карпат – Піп-Іван. Температура повітря в цьому мальовничому місці становить -2 градуси. При цьому дме південно-західний вітер зі швидкістю 2 м/с.

Зима в Україні: в Карпатах випав сніг (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто зазначити, що вчора на горі було похмуро, йшов сніг і дув вітер зі швидкістю 5-6 м/с.

Зима в Україні: в Карпатах випав сніг (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Користувачі мережі також прокоментували сніг у горах.

Чудова погода для прогулянки!

Під променями сонця сніг зникне за кілька годин;

Телепортируйте мене туди;

Класно... Але холодно;

Краса;

Класно! дуже гарне фото.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що за словами експерта з метеорології і кліматології Віри Балабух, до кінця століття середня температура в нашій країні зросте на 3,2 градуси, і це призведе до збільшення кількості теплих днів на цілий місяць.

Раніше повідомлялося про те, що синоптики попередили українців про те, що в столиці в грудні буде плюсова температура. При цьому опадів протягом місяця практично не очікується. Експерти вважають, що підвищення середньомісячної температури пов'язано з глобальним потеплінням.