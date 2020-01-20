ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Жителів Києва попередили про небезпеку: що відбувається

STYLERЖиття    20.01.2020 - 17:22
Жителів Києва попередили про небезпеку: що відбувається
Жителів Києва попередили про небезпеку (Колаж РБК-Україна)

У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки

У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний штормовий вітер. За даними Українського гідрометцентру, у столиці у вівторок, 21 січня очікуються сильні пориви вітру до 15-24 м/с.

Як повідомляють синоптики, попередження про перший рівні небезпеки, жовтий, буде діяти з 8 годин ранку 21 січня до 20:00.

Управління з питань цивільного захисту КМДА традиційно закликає киян і гостей міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій за час сильного вітру.

Всі вікна потрібно ретельно закрити, з балконів і лоджій слід прибрати предмети, які можуть випасти назовні.

На вулиці громадянам рекомендується триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев (особливо тополь), не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Під час сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

При падінні дерев або гілок, при отриманні травм людьми слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами екстреної зв'язку: 101 або 103.

Раніше ми повідомляли про те, що жителів Києва попередили про сильне погіршення якості повітря у місті.

У столиці спостерігається небезпечний смог, який більш активний у пікові години: з 8:00 до 9:00, з 14:00 до 16:00 і з 20:00 до 21:00.

У Києві різко зросла захворюваність на грип Через забруднення повітря КМДА закликала власників авто пересісти на громадський транспорт
Новини України Київопасностьшторм
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся