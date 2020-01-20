В Україну повертається справжня зима: які області опиняться в зоні негоди

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні готує черговий неприємний сюрприз

Погода в Україні в найближчі дні істотно зміниться. У багатьох областях 21 січня очікується сильний поривчастий вітер, який в найближчу добу принесе негоду.

У середу, 22 січня в Україну увірвуться опади у вигляді мокрого снігу та снігу з дощем. Температура повітря почне опускатися. Вночі синоптики прогнозують від -2 до +1 градуса, денна температура повітря не перевищить +1 +3 градуси. Така синоптична ситуація буде спостерігатися в більшості областей до кінця робочого тижня. Вітер буде поривчастим, до 12 м/с.

Карта погоди на 22 січня

На вихідних, 25 та 26 січня в Україну знову повернеться тепло. Нічні температури будуть нижче нуля, місцями навіть можливі морози до -5 -7 градусів, а от вдень у багатьох областях потеплішає до +4 +8 градусів. Опади припиняться в п'ятницю і відновиться ясна і суха погода.

Карта погоди на 25 січня

Тим часом, у вівторок, 21 лютого, жителі України зможуть насолодитися сухою та ясною погодою, яку затьмарить тільки низька нічна температура повітря і сильний штормовий вітер.

"Для кращого планування вибору гардероба, роботи на свіжому повітрі, для закріплення легких предметів прищіпками та тягарцями на відкритих балконах, для оптимального та безпечного вибору місць паркування автомобілів, для особливої уваги на розміщення білбордів неподалік від ваших ділових і романтичних побачень - 21, 22 і 23 січня очікується сильний північно-західний вітер. Пориви можуть бути штормовими, тобто, понад 15 м/с. Обережно", - попередила синоптик Наталка Діденко.

На сході країни вночі -1 -3 градуси, вдень від 0 до +2 градусів.

На півдні нічна температура повітря коливатиметься від -3 до 0 градусів, вдень від +1 до +5 градусів. У Криму вночі -1 -3 градуси, вдень +1 +3 градуси.

У північних областях нічна температура повітря складе -1 -3 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть +2 +4 градуси.

На заході країни вночі -1 -4 градуси, вдень очікується від +2 до +5 градусів. У центральній частині країни нічна температура повітря буде коливатися від -1 до -3 градусів, вдень +2 +4 градуси.

У Києві 21 січня буде сухо, але хмарно. Вітер сильний, з поривами до 12-15 м/с. Вночі 0 -2 градуси, вдень +1 +3 градуси.

Карта погоди на 21 січня