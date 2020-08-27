В Україну йде пекельна спека: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні буде спекотною (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні кардинально зміниться до кінця серпня - початку вересня

Погода в Україні незабаром стане дуже спекотною і посушливою. Синоптики оновили прогноз до кінця серпня і обіцяють яскраве сонце, безхмарне небо і місцями до +35 градусів. Але в деяких областях будуть "гуляти" грози і дощі.

В Українському гідрометцентрі розповіли про погоду в країні з 28 серпня по 1 вересня. Сильну спеку синоптики обіцяють на 31 серпня і 1 вересня. Але температура почне підвищуватися вже 29 числа.

А от у п'ятницю, 28 серпня, в країні все ще холодно, а місцями навіть дуже. На Заході, в Центрі та Сході завтра очікується +21+25, на Півночі +19+22, а на Півдні - від +26 до +28 градусів. На завтра синоптики обіцяють дощі в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській і Донецькій областях.

У Києві в п'ятницю прохолодно - від +20 до +22, але опади малоймовірні.

Погода в Україні 28 серпня (фото: meteo.gov.ua)

29 серпня в країні потеплішає до +24 на Півночі і до +31 на Півдні. Буде дещо хмарно, але без опадів.

У неділю, 30 серпня, буде ще спекотніше. Навіть на прохолодному раніше Заході і Півночі повітря прогріється від +28 до +33 градусів. В інших регіонах - схожі показники на термометрі.

Погода в Україні 29 і 30 серпня (фото: meteo.gov.ua)

31 серпня безхмарна й спекотна погода (+30+35) встановиться на всій території країни, крім деяких західних областей. В Закарпатську, Чернівецьку, Івано-Франківську, Львівську області прийдуть грози. Температура тут +25+29 градусів.

Ситуація з погодою 1 вересня буде схожою на останній день літа. Жарко і сонячно, тільки на Заході грози, дощі і похолодання до +22+26 градусів.

Погода в Україні 31 серпня і 1 вересня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що вересень в Україні обіцяє бути спекотним.

А от сьогодні, 27 серпня, Київ і область накрило зливою зі шквалами і суттєво похолодало.