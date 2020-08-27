На Київ і область насувається гроза і злива: коли чекати на небезпечну погоду

У Києві зіпсується погода (фото: РБК-Україна)

У Києві та області очікується гроза зі зливою і шквалами

У Києві та області сьогодні, 27 серпня, очікується різке погіршення погодних умов. Негода зі зливою і грозою прийде у другій половині дня, увечері і вночі. Синоптики і рятувальники попередили українців про небезпеку і порадили не ходити під рекламними щитами, високими деревами та не купатися.

Так, гроза з I рівнем небезпеки, "жовтого" кольору очікується в Україні в найближчі години і до кінця доби. Вітер може бути шквалистим з поривами до 15-20 метрів в секунду, повідомляє прес-служба ДСНС.

Фахівці нагадали жителям столиці і області вимкнути електроприлади, телевізор від антени. Вікна краще закрити, а за металеві вхідні двері не братися.

При сильному вітрі потрібно дотримуватися таких заходів безпеки:

щільно зачиніть усі вікна, приберіть з балконів і лоджій предмети, що можуть випасти;

якщо ви на вулиці, тримайтеся подалі від білбордів, ліній електропередач, рекламних щитів, високих старих дерев (особливо тополь);

при сильних поривах вітру сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті.

Під час грози не варто також сидіти на галявинах, купатися, ходити по відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Як сховатися від грози, якщо ви на природі

У такій ситуації краще спуститися в долину (ямку, рів) або відійти від окремо розташованих високих стовпів, вишок, водойм. Групі людей радять стояти поодинці.

Металеві предмети з себе краще зняти і покласти окремо. Якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна накритися (підкласти під себе).

У лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди на вересень і тепер обіцяють, що перший місяць осені буде досить спекотним.