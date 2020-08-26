Буде спекотно: синоптики оновили прогноз погоди на вересень

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні у вересні порадує високою температурою повітря

Погода в Україні у вересні буде спекотніше, ніж зазвичай. Синоптики кажуть, що вересень є перехідним місяцем від літа до осені.

Вересень 2020, за даними Українського гідрометцентру, буде на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень. Так, у перший місяць осені передбачається +14+19 тепла (а в горах +11+12 тепла).

А ось рівень опадів очікується в межах середніх багаторічних значень.

"Протягом вересня, крім більшості південних областей та Криму, здійснюється перехід середньої добової температури через +15 градусів у бік зниження, що означає початок осені", - пишуть синоптики.

Середня місячна температура повітря складає 12-19° тепла, в гірських районах 8-13° тепла.

В Українському гідрометцентрі розповіли також, що абсолютний максимум температури повітря становив +30+39 градусів, у гірських районах +22+29. Абсолютний мінімум -1-8 морозу, а на півдні місцями 0+4 градусів тепла.

Своєю чергою народний синоптик Володимир Деркач розповів, що вересневі дні будуть теплими, однак у нічні години температура буде серйозно знижуватися. А ось більш істотного зниження температури слід очікувати на початку жовтня.

Синоптики Gismeteo у своєму прогнозі для Києва також обіцяють високу температуру у вересні. Особливо тепло і навіть жарко буде на початку місяця.

Прогноз погоди для Києва на вересень 2020 (фото: gismeteo.ua)

Тим часом на 27 серпня синоптики прогнозують грози, дощі, осінній холод і різкий перепад температур. А до кінця тижня в країну знову повернеться спекотна погода.

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