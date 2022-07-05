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В Україну увірвуться сильні дощі, град та шквали 20 м/с: які області під загрозою

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Вівторок 05 липня 2022 19:30
В Україну увірвуться сильні дощі, град та шквали 20 м/с: які області під загрозою Фото: Погода в Україні принесе сильні дощі, град і шквали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні вже 6 липня принесе сильні дощі, грози, під час яких ймовірні шквали й град в деякі області. Частину країни покине спека, а на Івана Купала атмосферний фронт пошириться країною.

Що буде з погодою в Україні до кінця тижня - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

"6 липня у західних, вдень і в більшості північних та Вінницькій областях грози, в окремих районах значний дощ, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

Наталка Діденко прогнозує, що у західних областях 6-го липня температура повітря знизиться до +22+27 градусів.

На решті території спека триматиметься, проте на Івана, 7-го липня, у північних та центральних областях також послабне спека. А от на півдні та сході висока температура повітря залишиться.

За даними Діденко, завтра вдень дощі та грози пройдуть у західних областях й на Вінничині. Ввечері опади дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини, Київщини, Кіровоградщини.

На решті території України пануватиме суха сонячна погода.

Прогноз для Києва

У Києві 6 липня - найгарячіший день перед похолоданням. Вдень буде сухо й спекотно, +32+34 градуси. Ввечері очікуються грозові дощі.

7-го липня температура повітря в Києві знизиться до +22+24 градусів, ймовірні дощі та грози.

Раніше синоптики розповіли, яка буде погода в липні 2022 в Україні.

Також синоптик розповів, чому весна в Києві цього року була унікальною.

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