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Холодні зливи, а потім - посуха: синоптики оновили прогноз на липень

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Неділя 03 липня 2022 10:58
Холодні зливи, а потім - посуха: синоптики оновили прогноз на липень Фото: Якою буде погода в липні 2022
Автор: Світлана Мащенко

Погода в липні 2022 покаже українцям весь спектр синоптичних явищ - від різкого похолодання, злив до посухи.

Що буде з погодою в другий місяць літа - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що з 8 липня в Україні знизиться температура. Зокрема, в Києві очікується +23+27 градусів. А перші дні місяця будуть спекотними.

Згідно даних ресурсу Gismeteo (за прогнозом для Києва), початок другої декади липня, 10-11 число будуть дуже прохолодними, +16+17 градусів, очікуються сильні дощі. Далі температура підвищиться до літніх +26+30, а опадів до кінця місяця буде небагато - очікується посушлива погода.

Холодні зливи, а потім - посуха: синоптики оновили прогноз на липень

Скріншот: Погода в Києві, прогноз на місяць (gismeteo.ua)

За книгою народного синоптика Леоніда Горбаня, другий місяць літа буде прохолодним.

За його дописами, на початку липня йтимуть короткочасні дощі. Проте вже в середині місяця спекотна погода повернеться. А також після коротких дощів на початку третьої декади знову стане тепліше.

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що температура (в цілому) буде вищою за норму, а опадів в західних областях буде менше ніж зазвичай.

"Середня місячна температура повітря передбачається 21-26 градусів тепла (в Карпатах 17-19 градусів), що на 1,5-2 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), що в межах місячної норми. У південно-західних областях дещо менше за норму", - повідомили в гідрометцентрі.

Раніше синоптик розповів, що весна в Києві була унікальною. Такого не було вже багато років.

Також повідомлялося про календар свят і вихідних на липень 2022. Скільки будемо відпочивати, і чи будуть додаткові вихідні.

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