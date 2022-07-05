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В Украину ворвутся сильные дожди, град и шквалы 20 м/с: какие области под угрозой

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Вторник 05 июля 2022 19:30
В Украину ворвутся сильные дожди, град и шквалы 20 м/с: какие области под угрозой Фото: Погода в Украине принесет сильные дожди, град и шквалы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине уже 6 июля принесет сильные дожди, грозы, во время которых вероятны шквалы и град в некоторые области. Часть страны покинет жара, а на Ивана Купала атмосферный фронт распространится по стране.

Что будет с погодой в Украине до конца недели - читайте ниже в нашем материале Styler.

"6 июля в западных, днем и в большинстве северных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Наталка Диденко прогнозирует, что в западных областях 6-го июля температура воздуха снизится до +22+27 градусов.

На остальной территории жара будет держаться, однако на Ивана, 7-го июля, в северных и центральных областях также ослабнет жара. А вот на юге и востоке высокая температура воздуха останется.

По данным Диденко, завтра днем дожди и грозы пройдут в западных областях и в Винницкой области. Вечером осадки дойдут до Житомирщины, Черниговщины, Киевщины, Кировоградщины.

На остальной территории Украины будет сухая солнечная погода.

Прогноз для Киева

В Киеве 6 июля - самый горячий день перед похолоданием. Днем будет сухо и жарко, +32+34 градуса. Вечером ожидаются грозовые дожди.

7-го июля температура воздуха в Киеве снизится до +22+24 градусов, вероятны дожди и грозы.

Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в июле 2022 в Украине.

Также синоптик рассказал, почему весна в Киеве в этом году была уникальной.

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