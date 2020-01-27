В Україну увірветься сніжна буря: які області постраждають

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні скоро дуже сильно зіпсується

Погода в Україні в найближчі дні принесе в країну опади у вигляді дощу зі снігом, які буде супроводжувати сильний вітер. Синоптики застерігають українців бути обережними і намагатися не паркувати авто під старими деревами.

Синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці пише, що у вівторок, 28 січня, в Україну прийдуть дощі з Чорного моря. Циклон накриє південну і східну частину, можливо дотягне до Кропивницького та Дніпропетровщини.

"На решті території - без істотних опадів, однак увечері до крайнього заходу, з Карпат, підійдуть дощ і мокрий сніг", - пише синоптик.

А ось вже в середу, 29 січня, атмосферний фронт накриє всю країну. В цей день варто чекати дощу з мокрим снігом, сильного поривчастого вітру. При цьому температура повітря у вівторок і середу буде досить високою - на Півдні до +7... +10 градусів, на інших територіях до +5.

У четвер, 30 січня, в країні похолодає 0 до+4 градусів.

В Києві у вівторок, 28 січня, опади не очікуються, але буде досить хмарно, тепло - від +4 до +6. 29 січня у столицю прийде циклон - спочатку хмарність, вітер, потім дощ і мокрий сніг. 30 січня у Києві похолодає.

Погода в Україні з 28 по 31 січня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Укргідрометцентру підтвердили прогноз Наталки Діденко на кінець січня. За даними гідрометцентру, атмосферний фронт почне залишати країну вже 30-31 січня.

Погода в Україні з 28 по 31 січня (фото: meteo.gov.ua)