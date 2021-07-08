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В Україну повернуться дощі: названа дата

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Четвер 08 липня 2021 14:16
В Україну повернуться дощі: названа дата Фото: Погода в Україні принесе дощі після спеки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе освіжаючий дощ після сильної спеки, яка накрила країну. Але чекати полегшення доведеться до вихідних. Поки ж буде жарко, сонячно і без опадів.

Що буде з погодою в Україні в найближчі кілька днів - читайте нижче в нашому матеріалі.

В п'ятницю, 9 липня, згідно з прогнозом Наталки Діденко, в Україні пануватиме антициклон, який обумовить суху і спекотну погоду.

Завтра протягом дня стовпчики термометрів у більшості областей України підійматимуться до +29+33 градусів. А далі - буде ще вище.

"Найближчими днями, і на наступному тижні також, буде спекотно, особливо в східній частині України, до +30+35 градусів", - прогнозує синоптик.

У Києві 9-го липня очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30 градусів. Спека в столиці триватиме й далі.

А перший освіжаючий дощ імовірний хіба на Петра і Павла, 12-го липня. При цьому полегшення спеки він не принесе.

Тим часом в Українському гідрометцентрі прогнозують, що найближчі опади з грозами в країні ймовірні вже 11-12 липня, а 10-го липня посвіжішати може на крайньому заході.

В Україну повернуться дощі: названа датаВ Україну повернуться дощі: названа датаВ Україну повернуться дощі: названа датаВ Україну повернуться дощі: названа дата

Скрін: Погода в Україні 9-12 липня (meteo.gov.ua)

Раніше лікарі розповіли, що таке метеозалежність, чому ми реагуємо на погоду, і як це лікувати.

Також ми писали про продукти, якими вкрай легко отруїтися в спекотну погоду.

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Погода в Україні Укргидометцентр
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