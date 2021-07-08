Лікарі з'ясували, якими продуктами найпростіше отруїтися в спеку

Лікарі розповіли, які продукти особливо небезпечно вживати в жарку погоду, так як це загрожує харчовими отруєннями. Експерти рекомендують або зовсім відмовитися від такої їжі, або дотримуватися суворих правил приготування і зберігання.

З якою їжею потрібно бути обережно, коли на градуснику +30 і вище, читайте нижче в нашому матеріалі.

Сир, молочна і кисломолочна продукція

Вони вважаються найнебезпечнішими літніми продуктами. Сирні маси, десерти, фруктові йогурти, молочні коктейлі - дуже швидко псуються при спеці. Тому від них краще або утриматися, або зайвий раз перевірити термін придатності, оцінити запах і консистенцію. Будь-які сумніви в свіжості означають, що доля такого продукту - відро для сміття, а не ваш шлунок. При цьому навіть сирники і запіканки, які зберігалися без холодильника дві години, стають небезпечними. Лікарі кажуть, що саме в солодких молочних і кисломолочних продуктах швидше за все розмножується патогенна мікрофлора.

Тістечка

Будь-які солодощі з кремом влітку стають вкрай небезпечними. Вони можуть зберігатися на відкритому повітрі всього кілька годин. Наприклад, заварний крем "живе" до 6 годин, білковий - до 7 годин. А найнебезпечніший - крем з вершкового масла.

Суші

Суші, до складу яких входить сира риба також вважаються небезпечним продуктом влітку. В ідеалі, суші потрібно подавати з рибою, яку зловили тільки що. Але оскільки в нашій країні це неможливо, замовляйте або вегетаріанські суші і роли, або запечені.

Морозиво

Особливу небезпеку становить морозиво, які видавлюють з автоматів. Термін придатності продукту - максимум 30 годин, але на ділі торгують таким морозивом близько 2-3 тижнів. У м'якому продукті швидко заводяться бактерії, найпідступніша з яких - сальмонела - здатна відправити вас на лікарняне ліжко, якщо не гірше.

Салати з майонезом

Такі салати починають вкрай швидко псуватися вже при температурі вище +16 градусів. Олів'є без холодильника можна зберігати не довше двох годин, мімозу - всього годину. Якщо все ж не можете собі відмовити в порції салату з майонезом, заправте рівно таку порцію, яку з'їсте за раз.

Високовуглеводисті продукти - картопля, рис та інші

Експерти кажуть, що якщо залишити приготовану картоплю або рис при кімнатній температурі - вони швидко стануть середовищем для різних мікроорганізмів.

Цікаво, що олія, соуси, бульйони і гострі спеції, тобто заправки до гарніру - це те середовище, яке захищає рис або картоплю від контакту із зовнішнім середовищем, і затримує швидкість поширення і розмноження бактерій. Тому найбільшу небезпеку становлять просто відварений рис і просто відварна картопля "без усього".