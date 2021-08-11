В Україну повернеться шалена спека: коли "вжарить" до +37

Так, згідно з прогнозом синоптика Наталки Діденко, вже перша половина наступного тижня обіцяє "врізати" до +35+37 градусів!

"Погляньте, якою передбачається наступна середа в нас!" - підписала вона карту погоди на 18 серпня.

Фото: Погода в середу, 18 серпня (facebook.com/tala.didenko)

В Gismeteo також прогнозують підвищення температури наступного тижня, проте мова про аномальні градуси не йде.

Згідно з даними синоптиків, майже до кінця тижня в країні очікується помірне тепло без спеки (+24+27) і мінімум опадів.

А з 15 по 17 число (на сході і півдні по 18-те), температура підвищиться до +27+31 градуса. Після посилення спеки очікується різке похолодання з дощами.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Львова, Харкова, Запоріжжя та Одеси

Скрін: Погода в Україні, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)