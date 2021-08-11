В Украину вернется бешеная жара: когда "зажарит" до +37

Так, согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, уже первая половина следующей недели обещает "врезать" до +35+37 градусов!

"Взгляните, какой предполагается следующая среда у нас!"- подписала она карту погоды на 18 августа.

Фото: Погода в среду, 18 августа (facebook.com/tala.didenko)

В Gismeteo также прогнозируют повышение температуры на следующей неделе, однако об аномальных градусах речь не идет.

Согласно данным синоптиков, почти до конца недели в стране ожидается умеренное тепло без жары (+24+27) и минимум осадков.

А с 15 по 17 число (на востоке и юге по 18-е), температура повысится до +27+31 градуса. После усиления жары ожидается резкое похолодание с дождями.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова, Запорожья и Одессы

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)