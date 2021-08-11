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Україну накрило антициклоном Elfi: синоптики попередили про небезпеку

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Середа 11 серпня 2021 14:11
Україну накрило антициклоном Elfi: синоптики попередили про небезпеку Коллаж РБК-Украина: Погода в Україні зміниться через антициклон
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться через антициклон, який принесе сухі і сонячні умови на територію більшості областей. Проте місцями все ж можуть бути локальні зливи і грози.

Що буде з погодою в четвер, 12 серпня, читайте нижче в нашому матеріалі.

Згідно прогнозу Наталки Діденко, антициклон Elfi визначатиме суху сонячну погоду в більшості областей України.

А от залишки атмосферного фронту в четвер можуть локально пополивати та погриміти в східних областях, на Запоріжжі та в Криму. Опади будуть нерівномірні і випадатимуть місцями.

Синоптик також попередила про поривчастий північно-західний вітер, який може розганятися до сильного.

Що буде з температурою?

Завтра очікуються теплі, проте не спекотні +25+29 градусів, до +30 повітря може прогрітися на сході і півдні.

Наталка Діденко попередила, що вже через тиждень в Україну повернеться шалена спека - до +35+37 градусів!

В Українському гідрометцентрі на картах показали, що буде з погодою в країні найближчим часом.

"12 серпня у південно-східній частині України грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили синоптики.

Україну накрило антициклоном Elfi: синоптики попередили про небезпеку

Скрін: Погода в Україні 12 серпня (meteo.gov.ua)

Раніше в Українському гідрометцентрі розповіли, як вберегти себе і своє майно під час сильної грози.

Також синоптики пояснили сніг, який випав на трасі Одеса-Миколаїв.

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