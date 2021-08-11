Україну накрило антициклоном Elfi: синоптики попередили про небезпеку

Погода в Україні зміниться через антициклон, який принесе сухі і сонячні умови на територію більшості областей. Проте місцями все ж можуть бути локальні зливи і грози.

Що буде з погодою в четвер, 12 серпня, читайте нижче в нашому матеріалі.

Згідно прогнозу Наталки Діденко, антициклон Elfi визначатиме суху сонячну погоду в більшості областей України.

А от залишки атмосферного фронту в четвер можуть локально пополивати та погриміти в східних областях, на Запоріжжі та в Криму. Опади будуть нерівномірні і випадатимуть місцями.

Синоптик також попередила про поривчастий північно-західний вітер, який може розганятися до сильного.

Що буде з температурою?

Завтра очікуються теплі, проте не спекотні +25+29 градусів, до +30 повітря може прогрітися на сході і півдні.

Наталка Діденко попередила, що вже через тиждень в Україну повернеться шалена спека - до +35+37 градусів!

В Українському гідрометцентрі на картах показали, що буде з погодою в країні найближчим часом.

"12 серпня у південно-східній частині України грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили синоптики.

Скрін: Погода в Україні 12 серпня (meteo.gov.ua)