В Україну увірвуться "мінуса" зі снігом і штормовим вітром: де вдарить негода

Погода в Україні істотно зіпсується в найближчі дні, і на вихідних 14 і 15 березня очікуються морози з опади у вигляді холодних дощів та мокрого снігу. Крім того, значно посилиться вітер.

Похолодання прогнозується вже з п'ятниці, 13 березня, попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Очікується, що завтра у західних і північних регіонах, а також у Вінницькій області температура повітря складе +6... +12 градусів. Втім, більшість центральної частині, Південь та Схід ще залишаться в теплій повітряній масі до вихідних, і термометри в п'ятницю покажуть від +10 до +15 градусів, місцями до +18 градусів.

Дощі завтра очікуються в західних і східних областях, а до вечора поширяться на центральні регіони.

В суботу дощі, місцями з мокрим снігом, прогнозуються на Заході та Півночі.

У неділю по всій країні прогнозується суха і місцями навіть сонячна погода, однак температура повітря опуститься нижче нуля.

У Києві в п'ятницю, 13 березня, опади малоймовірні, у суботу очікується холодний дощ, а в неділю буде сонячно і морозно. Діденко попереджає про сильний вітер у столиці.

Температура повітря складе в п'ятницю близько +10 градусів, в суботу +7 градусів, а в неділю вже +3 градуси.

В ніч проти суботу і в ніч проти неділі можливі морози до -2... -4 градусів.

"Карантин так карантин - подумала атмосфера і вирішила раз на початку карантинного режиму в Україні істотно знизити температуру повітря", - зазначила Діденко.

Зазначимо, що в Українському Гідрометцентрі також попереджали про сильний штормовий вітер з поривами до 12-15 м/с на цих вихідних.

Карта погоди в Україні на 13 - 15 березня (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Як повідомлялося раніше, синоптик Володимир Деркач у своєму прогнозі на весну зазначав, що досить прохолодна погода в Україні протримається до самого Великодня, 19 квітня.