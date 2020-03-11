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Заморозки і снігопади навіть у травні: метеоролог приголомшила прогнозом

STYLERЖиття    11.03.2020 - 19:57
Заморозки і снігопади навіть у травні: метеоролог приголомшила прогнозом
Погода в Україні навесні 2020 (фото: pixabay.com)

Погода в Україні навесні 2020 може піднести не надто приємний сюрприз

Погода в Україні навесні 2020 року може здивувати заморозками. Причому ймовірність цього залишається високою, як в березні-квітні, так і в травні. Про це розповіла географ-метеоролог Віра Балабух.

Відзначимо, що в Україну вже йде похолодання. Вдень температура буде мінімальною, а вночі очікуються морози до -4 градусів.

За словами метеоролога, погода цієї зими, як і навесні, буде залежати від Арктичного циклону. Якщо руйнування цього вихору буде відбуватися поступово, вірогідні короткі періоди похолодання, пише Уніан.

"Різке руйнування вихору може спровокувати більш інтенсивне і тривале вторгнення арктичного повітря. Тому заморозки і снігопади можливі не тільки в березні-квітні, навіть у травні", - говорить Балабух.

Причиною ж аномально теплої зими 2019-2020, за словами метеоролога, є інтенсивна циклонічна діяльність на півночі Атлантики.

Але все ж протягом останніх десятиліть температура в Україні зростає. Особливо відчутними ці зміни влітку і взимку. Снігового покриву, навіть взимку, стає все менше, навіть у північних регіонах. Але це не означає, що сніжних зим більше не буде.

"Вони (сніжні зими. - Ред.) будуть. Але переважати будуть більш теплі і, ймовірно, малосніжні", - прогнозує Віра Балабух.

Також читайте про те, яка погода очікується влітку 2020 в Україні.

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