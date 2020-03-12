В Украину ворвутся "минуса" со снегом и штормовым ветром: где ударит непогода

Погода в Украине существенно испортится в ближайшие дни, и на выходных 14 и 15 марта ожидаются морозы с осадки в виде холодных дождей и мокрого снега. Кроме того, значительно усилится ветер.

Похолодание прогнозируется уже с пятницы, 13 марта, предупредила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Ожидается, что завтра в западных и северных регионах, а также в Винницкой области температура воздуха составит +6... +12 градусов. Впрочем, большинство центральной части, Юг и Восток еще останутся в теплой воздушной массе до выходных, и термометры в пятницу покажут от +10 до +15 градусов, местами до +18 градусов.

Дожди завтра ожидаются в западных и восточных областях, а к вечеру распространятся еще и на центральные регионы.

В субботу дожди, местами с мокрым снегом, прогнозируются на Западе и Севере.

В воскресенье по всей стране прогнозируется сухая и местами даже солнечная погода, однако температура воздуха опустится ниже нуля.

В Киеве в пятницу, 13 марта, осадки маловероятны, в субботу ожидается холодный дождь, а в воскресенье будет солнечно и морозно. Диденко предупреждает о сильном ветре в столице.

Температура воздуха в Киеве составит в пятницу около +10 градусов, в субботу +7 градусов, а в воскресенье уже +3 градуса.

В ночь на субботу и в ночь на воскресенье вероятны морозы до -2... -4 градусов.

"Карантин так карантин - подумала атмосфера и решила раз в начале карантинного режима в Украине существенно снизить температуру воздуха", - отметила Диденко.

Отметим, что в Украинском Гидрометцентре также предупреждали о сильном штормовом ветре с порывами до 12-15 м/с на этих выходных.

Карта погоды в Украине на 13 - 15 марта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось ранее, синоптик Владимир Деркач в своем прогнозе на весну отмечал, что довольно прохладная погода в Украине продержится до самой Пасхи, 19 апреля.