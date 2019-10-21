В Україну скоро увірвуться холодні дощі зі снігом: названа дата

Погода в Україні в найближчі дні все ще збереже тенденцію аномально теплого жовтня, який цьогоріч ледь не щодня встановлює нові рекорди. Але дуже скоро зимовий холод увірветься в країну разом з "бонусами" - холодним дощем, снігом і морозом.

Але у вівторок, 22 жовтня, в країні все ще триматиметься тепла суха погода, про це свідчать дані Українського гідрометцентру. Варто відзначити, що синоптик Наталка Діденко вважає, що тумани можуть не дати повітрю достатньо прогрітися.

При цьому температура на цьому тижні буде дещо нижче, ніж минулого (аж до суботи буде триматися значень +16... +20 градусів). Найтепліше буде на Закарпатті та Півдні місцями до +24, і холодніше на Чернігівщині та Сумщині (до +14... +16).

У Києві, 22 жовтня, +17... +19, найближча ніч +7... +9, у першій половині дня буде туманно.

Погода в Україні 22 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Останнім сплеском бабиного літа стане середа, 23 жовтня, коли повітря по всій країні прогріється до +18... +24 тепла. Далі будуть утримуватися стабільна температура повітря від +14 на Півночі, до +22 на Заході.

У суботу, 26 жовтня прийдуть перші вісники похолодання, яке почнеться із Заходу.

Погода в Україні 23-26 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

А згідно з даними ресурсу Gismeteo перших опадів у Києві варто чекати вже в суботу, 26 жовтня, але температура все ще буде на рівні +14 градусів. А ось у понеділок, 28 жовтня, небо затягне хмарами, піде дощ і похолодає до +11 вдень.

Першого снігу і денного мінуса в Києві варто чекати вже 1 листопада.

Погода в Києві на місяць (фото: gismeteo.ua)