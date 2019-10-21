Не дасть повітрю прогрітися: синоптик засмутила прогнозом на тиждень

Погода в Україні і Києві на тиждень (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні буде теплою, але дихання листопада вже відчувається

Погода в Україні в найближчий тиждень продовжить тенденцію затяжного бабиного літа в жовтні. Але приємне осіннє тепло буде затьмарене атмосферним явищем, яке завадить повітрю прогріватися. Про це пише Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Новий жовтневий тиждень не принесе опадів в Україну, вітер буде слабким, а температура в межах +17... +24 градусів.

Але навала туманів зможе все зіпсувати. Синоптик пише, якщо туман буде триматися половину або більшу частину дня, то він не дасть повітрю повноцінно прогрітися.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві, у вівторок, 22 жовтня, опади не передбачаються, але буде туман.

"Денна температура повітря близько +20 градусів, якщо її не "підкоригує" вниз туман", - пише Наталка Діденко.

Крім того, синоптик розповіла, коли в Україні закінчиться бабине літо і прийде сильне похолодання. Це станеться в наступний понеділок, 28 жовтня. Температура опуститься до значень +10... +14 градусів, а в ніч з 31 жовтня по 1 листопада дадуть про себе знати нічні заморозки, вдень +5... +10 за Цельсієм.

Погода в Україні і Києві на тиждень (скрін: facebook.com/tala.didenko)