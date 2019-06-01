В Україні збережеться дощова погода

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні дощі, вдень до +27

Погода в Україні 1 червня 2019 збережеться дощова, сухо тільки місцями на сході, півдні і заході, температура повітря вдень сягне +33. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України дощі пройдуть тільки в Харківській області, температура вдень від +30 до +32, вночі від +17 до +20. У центрі дощі пройдуть у всіх областях, вдень від +25 до +32, вночі від +15 до +19. На півдні опади очікуються в Одеській і Миколаївській областях, температура повітря вдень від +29 до +33, вночі від +17 до +20. У Криму без опадів, вдень від +30 до +32, вночі від +17 до +19.

На заході України без опадів у Рівненській, Волинській та Львівській областях, вдень від +22 до +27, вночі від +10 до +16. У північних областях теж прогнозуються дощі, вдень від +24 до +27, вночі від +15 до +18.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 1 червня вдень і вночі очікуються дощі, денна температура повітря становитиме від +25 до +27, вночі від +16 до +18. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області