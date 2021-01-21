В Україну прийшла відлига: де запахне справжньою весною

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні найближчими днями стане зовсім весняна і в більшості областей починається відлига. На сході до вихідних ще збережеться тепла погода, але в інших регіонах синоптики обіцяють плюсову температуру.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, 22 січня, в День Соборності України, країну охопить справжнє весняне тепло.

"22 січня, на День Соборності України, погода покаже нам приклад синоптичної єдності. Практично всю територію охопить "плюсова" температура повітря. Протягом дня в Україні очікується +1 +5 градусів, на Заході та Півдні запахне справжньою весною, там передбачається до +5 +8 градусів, у Криму до +10 градусів", - повідомила синоптик.

Карта погоди

Вона додала, що істотних опадів в більшості областей не прогнозується, лише на Закарпатті та в Карпатах пройде дощ і мокрий сніг. Циклони підуть за межі території України, але у багатьох областях можливий сильний штормовий вітер.

Наталка Діденко закликала українців бути обережними під час відлиги, оскільки є ризик падіння бурульок, криги та снігу.

"У Києві 22 січня очікується тепла погода. У найближчу ніч ще трохи буде підмерзати, але вже вдень температура повітря підвищиться до +3 градусів. Серйозних опадів не буде. А ось вітер буде некомфортним, поривчастим, до сильного. Одягатися надто легко явно не варто – вітер завжди додає холоду", - попередила синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик попередив про нову хвилю похолодання в Україні.

А також розповідали про те, що в Україні прогнозують аномальну погоду навесні.